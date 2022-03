Papa preside a Missa pelo 400.º aniversário da canonização de Santo Inácio de Loiola e São Francisco Xavier

O Papa vai presidir este sábado, em Roma, a uma Missa de ação de graças pelo 400.º aniversário da canonização de Santo Inácio de Loiola, fundador da Companhia de Jesus, e São Francisco Xavier.

A Eucaristia, com início marcado para as 17h00 (menos uma em Portugal continental) faz parte da celebração do Ano Inaciano, no qual os Jesuítas comemoram os 500 anos da conversão de Santo Inácio.

Francisco é o primeiro Papa jesuíta na história da Igreja Católica.

O padre Arturo Sosa, prepósito-geral da Companhia de Jesus, citado pelo portal ‘Vatican News’, evoca as consequências da pandemia de Covid-19 e a guerra na Europa.

“Rezamos para que as armas se calem e se abra espaço para um diálogo que possa levar à reconciliação, à justiça e à paz”, refere.

A celebração da Eucaristia pode ser acompanhada através do portal de notícias do Vaticano e através da página dos Jesuítas para este aniversário.