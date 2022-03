Diocese do Porto celebra aniversário da eleição do Papa Francisco

A Diocese do Porto vai assinalar o nono aniversário da eleição do Papa Francisco, com a celebração de uma missa e canto do “Te Deum’.

O aniversário da eleição de Francisco acontece no dia 13, próximo domingo, mas a celebração que o assinala vai decorrer no dia 14, na Sé do Porto, a partir das 19h00, uma vez que no dia anterior decorre a tomada de posse do novo bispo da diocese de Leiria-Fátima.

Na página da diocese do Porto, D. Manuel Linda chama a atenção “para o Plano Pastoral da Diocese” que tinha “previsto, para o dia 13 de março, a celebração de um ‘Te Deum’ pela eleição do Papa Francisco (2013)”, e justifica a decisão da celebração não ocorrer na data prevista.

“Como, porém, nesse dia acontece a tomada de posse do novo bispo de Leiria-Fátima, achou-se conveniente passar essa celebração do ‘Te Deum’ para o dia imediatamente sucessivo, 14 de março, às 19 horas, na Sé”, indica o bispo.

Na publicação, D. Manuel Linda deixa ainda um convite “aos ministros ordenados e todo o povo de Deus desta diocese do Porto a participar na missa e canto do ‘Te Deum’”.

“Agradecemos a Deus este “dom” que é o Papa Francisco e damos cumprimento ao que ele pede continuamente: “Não se esqueçam de rezar por mim”, afirma o bispo do Porto.