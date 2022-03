Paróquia do Campo Grande envia autocarro com ajuda para a Polónia

Veja também:

A Paróquia do Campo Grande, em Lisboa, vai enviar já esta sexta-feira, um primeiro autocarro com bens considerados "urgentes" para os refugiados da guerra na Ucrânia, informa o site da Igreja.

O destino é a Polónia, onde vai buscar refugiados já sinalizados pelo movimento

helpukrpt.org e em coordenação com a Câmara Municipal de Lisboa.

“São, no total, 50 pessoas que têm familiares em Portugal, diz à Renascença o pároco, Hugo Gonçalves.

A Igreja do Campo Grande está a pedir ajuda em bens alimentares para poder continuar a ajudar estes refugiados.

Pede, nomeadamente, leite em pó, papas, bolachas, sumos, fraldas, biberões, mantas, sacos-cama, ligaduras, adesivos, compressas e medicamentos.

Está também a angariar fundos para conseguir enviar um segundo autocarro com mais bens e com o objetivo de trazer mais refugiados ucranianos, para se juntarem às famílias que vivem no nosso país.

Quem quiser contribuir, por transferência bancária, pode fazê-lo usando o IBAN 0018 0003 5534 2232 0201 9.

A Paróquia do Campo Grande está ainda a organizar "a ajuda que podemos dar aos refugiados que estão a chegar a Lisboa. Tudo o que estiver ao nosso alcance é muito bem-vindo".

São precisos, entre outros, médicos, enfermeiros, psicólogos, intérpretes, administrativos. São também necessárias pessoas e famílias que possam acolher estes refugiados.

Para isso, a igreja solicita que, quem estiver interessado em ajudar desta forma, que preenchaum questionário disponível em https://forms.gle/iyosDd6JHJeFQbeK9 .

Outras informações podem ser encontradas e sempre atualizadas na conta oficial da paróquia no Facebook.