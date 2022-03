O Papa e a diplomacia pela paz

O Papa Francisco condenou desde a primeira hora a entrada de forças russas na Ucrânia. A preocupação com a “loucura da guerra” levou-o a 25 de fevereiro, logo no dia seguinte à invasão, a deslocar-se pessoalmente à embaixada da Rússia na Santa Sé, “evidentemente para exprimir a sua preocupação com a guerra”, indicou uma breve nota da Sala de Impresa do Vaticano.

Nos dias seguintes o Papa desdobrou-se em contactos e apelos. Na sexta-feira falou ao telefone com o chefe da Igreja Católica Grega Ucraniana, Sviatoslav Shevchuk, a quem garantiu que faria “tudo o que pudesse”; sábado ligou ao presidente ucraniano, para manifestar a “mais profunda dor perante os trágicos eventos”, e Volodymyr Zelenskyi agradeceu o apoio do Papa.

Francisco recorreu ainda às redes sociais para apelar à paz, contra a “loucura da guerra” e pedir orações para a Ucrânia. “A guerra é o falhanço da política e da Humanidade, uma vergonhosa capitulação, uma pungente derrota diante as forças do mal", escreveu no Twitter.

A 27 de fevereiro, primeiro domingo após o início da guerra, o Papa renovou o apelo ao fim do conflito. “Calem-se as armas!", afirmou, defendendo a abertura de corredores humanitários. E convidou os cristãos a cumprirem um dia de oração e jejum pela paz a 2 de março.