Enviado do Papa à Ucrânia. “É sempre o momento certo para dialogar”

O Papa reza para que a paz venha até nós, para que as pessoas não tenham que abandonar as suas casas e para que possam regressar aos lugares onde pertencem.

Encontra-se aqui já há algum tempo, quais são a suas impressões até ao momento?

É um tempo de grande tragédia. Existe muita solidariedade, amor e bondade. Todo o mundo quer ajudar a Ucrânia. Neste momento, de um lado, temos a guerra cruel e, do outro, as características mais belas do ser humano como a bondade.

O que é que a Santa Sé pode fazer mais para alcançar a paz e para que as partes dialoguem?

A fé move montanhas. Sempre que Jesus fazia qualquer milagre, exigia fé. Então se realmente temos fé, nós também - com a nossa oração, jejum e as nossas dádivas - podemos parar esta guerra.

Pensa que há espaço para o diálogo?

Para o diálogo há sempre tempo e é sempre o momento certo. Mas também deve haver, por parte do outro ser humano, uma vontade para ouvir o que se tem a dizer… e não apenas agir de acordo com a sua própria mentalidade. Diálogo significa ouvir o outro.

Planeia reunir-se com os irmãos ortodoxos tendo em vista este diálogo?

Em nome do Santo Padre telefonei a todos os bispos da Ucrânia, incluindo os greco- católicos, ortodoxos, e aqueles ortodoxos dependentes de Moscovo. Convidei-os para a Oração pela Paz, esta quinta-feira às 12h00.

Qual o resto da sua agenda?

A Presença é o primeiro nome do Amor. O Papa Francisco quis assim estar presente aqui e mandou-me como seu enviado. Vou onde me for permitido e onde for convidado. Se quero ir a Kiev? Se for possível, sim.

O que podem os católicos portugueses fazer para ajudar a Ucrânia?

Os portugueses conhecem bem o valor da oração. Que ofereçam então a sua oração, jejum e esmola.