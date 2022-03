Conservar o património religioso. Uma arte com sete anos na Diocese de Bragança-Miranda

O Centro de Conservação e Restauro da Diocese de Bragança-Miranda (CCR-DBM) assinala, esta quinta-feira, o seu 7.º aniversário.

Nasceu da vontade de assegurar uma resposta “transversal e pluridisciplinar”, para conservação e inventariação do património religioso e, ao longo dos sete anos de existência, já restaurou centenas de peças de arte sacra.

Localizado na vila de Sendim, em Miranda do Douro, o centro conta com uma equipa de técnicos especializados, com formação académica e experiência profissional na área, focando-se nas áreas de talha dourada e policromada, escultura em madeira policromada, pintura de cavalete e sobre tábua, pintura mural, azulejaria, entre outras.

Apesar das condicionantes derivadas da pandemia, o centro manteve as portas abertas e a equipa esteve sempre ativa.

Em Mirandela, nos primeiros meses de 2021, o centro fez intervenção no retábulo-mor da Capela do Santuário de Nossa Senhora do Amparo, uma obra que foi financiada pela autarquia e contemplou também uma intervenção em talha dourada e policromada.

Posteriormente, destaca-se a intervenção na pintura mural a fresco da Capela de Nossa Senhora do Areal, em Agrochão, no concelho de Vinhais. Esta pintura que se encontrava oculta por um retábulo foi posta novamente a descoberto e conservada.