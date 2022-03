Missão País “exportada” para os Estados Unidos

A pandemia impediu, em 2021, que se realizasse a Missão País (MP). Este ano o projeto de jovens universitários católicos foi retomado com todas as cautelas: houve uma aposta forte na testagem à COVID, e cada missão não podia ter mais do que 45 elementos, em vez dos habituais 60. Apesar disso a pandemia ainda condicionou as missões.



“Só não foi perfeito exatamente por isso, porque a Covid 19 continua aí, a afetar as nossas vidas”, diz à Renascença o Chefe Nacional da Missão País. Manuel Azevedo Mendes não tem ainda números finais, porque ainda há missões a decorrer esta semana e na próxima. “Houve alterações nos calendários dos exames de algumas faculdades e tivemos de atrasar algumas missões, consoante as suas férias”, explica. Mas, garante que já é possível fazer um balanço, e que é “muito positivo”.

“É mais do que estávamos à espera. Foi muito bom estar de volta e encher tantas localidades de Portugal com a T-shirt e a cor da Missão País, e acima de tudo com a alegria destes jovens que tinham tanta vontade de ir ao encontro destas pessoas, que também tanta vontade tinham de nos receber, depois de um ano de pausa”, conta.

Das 62 missões deste ano, envolvendo 2 mil e 300 jovens, algumas tiveram percalços. “Em cerca de 50 missões já realizadas até agora, 17 acabaram por voltar antes do previsto, ou seja, sabemos que 1/3 das missões acabou mais cedo, e 2/3 conseguiram chegar até ao fim”.

Para algumas missões os problemas começaram ainda antes de arrancarem. “Houve localidades que perceberam que não estavam na melhor altura para nos receber, porque ainda existe receio da Covid, e algumas missões ficaram sem localidade para missionar a poucos dias de começaram”. O que obrigou a puxar pela imaginação. “A vontade de participar era tanta que os chefes dessas missões acabaram por se adaptar e arranjar solução”. Algumas arranjaram forma de missionar em paróquias próximas de forma a “não abandonar completamente a ideia de partir em missão”.

Este responsável da MP garante que para os jovens foi importante voltar ao terreno. “Para os missionários foi mesmo muito bom, porque inclusivamente as missões que acabaram mais cedo, rapidamente arranjaram maneira de não ficar quietas ou paradas”. Quando algum caso positivo impediu contacto com a comunidade missionada “reuniram-se por Zoom, fizeram jogos, momentos de oração”, e “ficou uma vontade muito grande de voltar à localidade assim que for possível, para acabar o que se tinha começado”.