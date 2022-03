Diocese do Porto. Seminário do Bom Pastor preparado para receber refugiados da Ucrânia

O ecónomo da Diocese do Porto, padre Samuel Guedes, diz à Renascença que o espaço destinadi a acolher refugiados, no Seminário do Bom Pastor, em Ermesinde, está já a ser preparado.



"Algumas das pessoas que devem chegar hoje a Lisboa podem vir para o Porto", diz o responsável, em entrevista à Renascença.

"Não sei ainda quantas pessoas vão chegar. Tenho estado em contacto com a Segurança Social e disseram-me que ainda não têm esses dados. Estão a chegar pessoas, penso que hoje a Lisboa, e algumas poderão vir já para o Porto, mas ainda não tenho dados concretos."

"Estamos já a preparar o espaço porque sabemos que a todo o momento podem chegar pessoas", completa.



Um dos pavilhões do seminário do Bom Pastor que serviu de retaguarda de apoio para doentes Covid está já a ser preparado para prestar ajuda a quem foge da guerra na Ucrânia, dispondo de 70 camas.

"A Obra Diocsena está já aorganizar aquilo que é necessário para responder ao apoio logistico e de direcção daquele espaço. A Segurança Social está num diálogo estreito connosco para proceder a todas as formalidades que são necessárias - legais e de transporte de ucranianos e de todas as pessoas que vão ser acolhidas. A Cáritas diocessana também será uma das instituições que vai apoiar naquilo que for necessário de fazer chegar bens e outras coisas necessárias para o bom acolhjimentyo dos ucranianos que vão chegar."

O padre Samuel Guedes sublinha que, por agora, não é possivel prever "durante quanto tempo será necessário disponibilizar aquele espaço", mas antecipa a necessidade de apoiar desde já as crianças que possam chegar ao Bom Pastor.

"As crianças - algumas delas em idade escolar - deixaram as suas escolas e nós vamos ver como podemos adoptar um programa para ajudar as crianças a fazer aqui um percurso escolar. Não sabemos ainda bem como, mas vamo-nos adaptando e tentando dar a melhor resposta possível. E aí entram os nossos colégios diocesanos. Temos três colègios diocesansos disponiveis para ajudar, nomeadamente o que está mais perto do seminário do Bom Pastor, que é o colégio de Ermesinde."

"Já estamos a tentar organizar-nos da melhor forma para dar ajuda ao nível da lingua", remata o padre Samuel Guedes.