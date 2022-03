De Viseu para a Ucrânia. Quatro camiões com mais de 100 toneladas de bens

Veja também:

De Viseu para a Ucrânia partiram quatro camiões, cheios, sem espaço para mais bens essenciais e medicamentos.

O custo de transporte de um dos camiões foi suportado pela Cáritas que já tem uma linha de apoio monetário para ajudar os refugiados da Ucrânia.

Um dos suportes previstos incide na logística dos transportes dos bens para a fronteira com a Polónia.

“Estes bens que foram aqui recolhidos vão parar na fronteira com a Polónia e o papel da Cáritas foi financiar um dos camiões, dos custos de transporte, com 2 mil euros”, explica Felisberto Figueiredo, presidente da Cáritas Diocesana de Viseu, revelando ainda que vão ser disponibilizados apoios no alojamento e emprego.

“Disponibilizámos também alimentos e roupa e entrámos em contacto com a Associação dos Ucranianos, mas disseram-nos que já tinham o suficiente”, conta o responsável, salientando que no “terceiro domingo da Quaresma vai ser feito o peditório nacional e o secretariado diocesano da pastoral social está a avaliar a possibilidade de acolher os refugiados que têm necessidade de casa e emprego e vamos definir uma estratégia”.

Os bens enviados foram recolhidos ao longo de vários dias por diversas instituições - Câmara de Viseu, Instituto Politécnico, Associação Viriatos 14, Bombeiros Voluntários Viseu, Regimento de infantaria 14, Cáritas Diocesana de Viseu e Associação dos Ucranianos de Viseu - e seguem viagem por cerca de 3500km até chegar a quem mais precisa.