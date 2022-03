Comissão das Comunicações Sociais reconhece trabalho dos jornalistas

A Comissão Episcopal para as Comunicações Sociais da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) reconhece o trabalho dos jornalistas “que colocam em risco as próprias vidas para que o mundo saiba quantas vidas se estão a sacrificar por causa de uma guerra”.

Lembrando que “o cuidado de quem sofre as consequências da guerra depende da generosidade e entrega de muitas mulheres e homens, nomeadamente dos profissionais da comunicação social que não permitem que esses corações bons deixem de ter lugar em páginas negras da história e que o mundo se esqueça de culturas e povos a serem destruídos pelas armas”, a Comissão exorta a que “as imagens, os sons e as palavras da guerra sejam as armas de um jornalismo pela paz e pela verdade”.

Considerando, como pede o Papa Francisco, que “a verdade não pode ser a primeira a sucumbir, em contextos de guerra”, a Comissão Episcopal para as Comunicações Sociais lembra as palavras que o Santo Padre dirigiu a todo o mundo, no último domingo: “Obrigado, irmãos e irmãs, por este vosso serviço. Um serviço que nos permite estar próximos do drama daquelas populações e perceber a crueldade de uma guerra. Obrigado, irmãos e irmãs”.