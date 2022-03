Ucrânia. Bispos portugueses condenam guerra e pedem orações

O Conselho Permanente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) disse esta terça-feira que condena veementemente a guerra na Ucrânia e deseja o rápido restabelecimento da paz na região.

Defendendo que se deve dar “todo o apoio às famílias ucranianas em Portugal no acolhimento dos seus familiares”, os bispos pedem às famílias cristãs para “acolher e apoiar os refugiados provenientes da Ucrânia.”

A CEP destaca ainda a “união, solidariedade e partilha efetiva para com o povo ucraniano através das Cáritas e de outras instituições da Igreja, em articulação com organismos como a Plataforma de Apoio aos Refugiados.”

No documento, o Conselho Permanente revela também que Portugal ficou responsável pela oração a realizar a 29 de março, no âmbito da rede de oração promovida pelo Conselho das Conferências Episcopais da Europa.

Intitulada “A Igreja em oração pela paz na Ucrânia e pelas vítimas da Covid”, a iniciativa decorre ao longo da Quaresma.

Como sinal concreto, os bispos portugueses sugerem que, na Oração dos Fiéis da celebração eucarística se incluam as preces: “Pelo povo ucraniano, perseguido na sua terra e disperso pelo mundo, para que o Senhor atenda as nossas preces e os esforços das pessoas de boa vontade e lhe conceda a paz e o regresso a suas casas, oremos” e: “Pelas vítimas da Covid e dos tempos de pandemia, para que o Senhor atenda as nossas aflições e angústias, conceda o eterno descanso aos que morreram, conforto aos que choram, cura aos doentes, paz aos moribundos, força aos que trabalham na saúde, sabedoria aos nossos governantes e coragem para vencermos esta provação, oremos.”