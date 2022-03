Padre em Kiev. “Sem esperança, quem aguenta uma situação destas?”

Veja também:

Lucas Perozzi Jorge é natural de São Paulo, no Brasil, mas vive desde 2004 na Ucrânia e, para já, não pensa sair do país. O sacerdote, do Caminho Neocatecumenal e do seminário Redemptoris Mater de Kiev, é vigário da Igreja da Dormição da Santíssima Virgem, onde residem mais três padres e muitas famílias têm procurado abrigo. São acolhidas numa parte segura do edifício, onde não falta luz, nem aquecimento.

“As pessoas vêm e vão. Famílias. Chegámos a estar aqui 35 pessoas, algumas já saíram para outros países. Agora estamos aqui 24”, confirma à Renascença no breve telefonema que atendeu nesta terça-feira de manhã. Diz que na zona onde reside as bombas ainda caem ao longe – “aqui, a guerra ainda não entrou” – e que para já não passam dificuldades.

“Não, não falta nada por enquanto. As forças russas ainda não entraram aqui. Temos água, luz, alimentos, porque recebemos muita ajuda”, sobretudo da Polónia, de Espanha e de Itália.

O sacerdote garante que também a ajuda espiritual assegurada pela Igreja tem sido fundamental, e que as pessoas ainda não perderam a esperança de que a guerra vai acabar. “A esperança é, como dizem, a última que morre. Sem esperança, quem aguenta uma situação destas? É o mais importante, poder ver que Deus é bom, até mesmo no meio da guerra”.