Papa envia cardeais para mediar guerra na Ucrânia

O cardeal Konrad Krajewski, responsável pelas obras de caridade do Papa, chega esta segunda-feira à fronteira da Polónia com a Ucrânia, e o cardeal Michael Czerny, do Dicastério para o Desenvolvimento Humano Integral, é aguardado amanhã na Hungria.

O envio dos cardeais segue-se ao anuncio do Papa Francisco, que garantiu no domingo que a Santa Sé está disposta a “fazer de tudo” para mediar o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, e “colocar-se ao serviço” da paz.

Durante a oração do Angelus, o Papa anunciou, então, o envio de dois cardeais para a Ucrânia “para servir o povo, para ajudar”.

Os responsáveis escolhidos foram o cardeal Konrad Krajewski, o ‘Esmoler’ pontifício - responsável pelas obras de caridade do Papa -, e o cardeal Michael Czerny, do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral da Santa Sé.