JMJ Lisboa. Papa encoraja jovens a preparar "evento fresco, com vida e força”

O Papa deseja que a Jornada Mundial da Juventude Lisboa do próximo ano (JMJ2023) seja um encontro “com vida”, com “força” e “criativo”, fruto do contributo de todos os jovens. “Estou a olhar para Portugal, estou a olhar para Lisboa, estou a olhar para Fátima, estou a olhar para o encontro de todos vocês”, começa por afirmar o Papa na mensagem vídeo divulgada esta segunda-feira.



Francisco reconhece que o contexto “não é fácil, porque “saímos de uma crise pandémica, entramos numa crise económica e agora estamos na crise da guerra, que é um dos piores males que pode acontecer!”. Mas, espera que isso não desencoraje os mais novos, que estão a preparar o encontro e que nele vão participar.

“No meio de todas estas crises, vocês têm de preparar e ajudar, para que o evento de agosto de 2023 seja um evento jovem, um evento fresco, um evento com vida, um evento com força”, afirma, apelando à criatividade de todos os que preparam a JMJ. “ Se vocês não forem criativos, se vocês não forem poetas, este encontro não vai resultar, não vai ser original, vai ser uma fotocópia de outros encontros”.