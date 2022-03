Grândola. Obras de arte da Igreja de Santa Margarida da Serra em projeto de investigação

Um conjunto de pinturas da Igreja de Santa Margarida da Serra, no concelho de Grândola, nomeadamente três sobre tela e oito sobre madeira, integram um projeto de investigação que se propõe analisar os materiais constituintes e técnicas artísticas destas obras.

A iniciativa, que começou em fevereiro, surge no seguimento da aprovação da candidatura ao projeto ARILA - Artistic Resources and Influences of Local Artists, submetida pela Arterestauro, Conservação de Bens Culturais, Lda.

Os materiais recolhidos vão ser analisados e alvo de estudo, seguindo-se “a interpretação dos dados científicos coligidos e a investigação histórico-artística do contexto religioso e geográfico”, refere uma nota enviada à Renascença, pela Câmara Municipal de Grândola, parceira no projeto.

Pretende-se que este processo “culmine numa publicação que incluirá o resultado deste estudo, com contributos de historiadores de arte, cientistas e conservadores restauradores”, é explicado.

A candidatura ao projeto ARILA surge na sequência das intervenções de conservação e restauro que têm sido realizadas desde 2016, precisamente, na Igreja de Santa Margarida da Serra.

Classificada como Monumento de Interesse Público desde 2019, a igreja tem sido alvo de um trabalho contínuo, a que se alia um interesse que visa “a caracterização do património regional religioso”, permitindo “um maior conhecimento e valorização do relevante acervo existente” e contribuindo, por outro lado, para “a promoção cultural e turística da região”.

O projeto conta com o apoio e envolvimento, além do município de Grândola, também da Junta de Freguesia de Grândola e Santa Margarida da Serra, Paróquia de Grândola e Direção Regional da Cultura do Alentejo, assim como o contributo do laboratório José de Figueiredo e laboratório Hércules.