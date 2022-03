Cáritas admite prolongar campanha para ajudar Ucrânia

A imprevisibilidade quanto à duração da guerra na Ucrânia poderá levar a Cáritas Portuguesa a prolongar a campanha de apoio à população vítima da guerra em curso.

O presidente da Comissão Episcopal da Pastoral Social e da Mobilidade Humana, D. José Traquina, refere à Renascença que o prolongamento da atual campanha vai depender do evoluir da situação na Ucrânia. “A campanha tem uma autorização que será até ao final do mês de março. Depois a partir daí far-se-á, de acordo com as autorizações que têm que ser pedidas, porque não sabemos como é que é o desfecho, não sabemos até onde é que vai a necessidade.

A ajuda “pode ser para os países vizinhos [da Ucrânia], imediatamente, mas eventualmente também para alguns ucranianos em Portugal e aí já entramos também em rede com as Cáritas diocesanas para fazer esse apoio”, adianta.

O presidente da Comissão Episcopal da Pastoral Social e da Mobilidade Humana acrescenta que tudo “tem que ser pensado e avaliado, semana a semana, de acordo com o desenvolvimento desta situação na Ucrânia”.

A Cáritas Portugal iniciou esta segunda-feira uma campanha de angariação de fundos para apoiar as populações afetadas pela guerra na Ucrânia, angariação de fundos que conta com o apoio da Conferência Episcopal Portuguesa.