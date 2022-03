Movimento Juvenil Salesiano cria a WYD DON BOSCO 23

Convidar os jovens salesianos a participarem na Jornada Mundial da Juventude, reforçando a sua fé, é o propósito da WYD DON BOSCO 23.



Este é um grande evento que reunirá jovens de todo o mundo na capital portuguesa entre 1 e 6 de agosto do próximo ano.



Os salesianos estão a desafiar todos para participarem neste encontro.

O coordenador desta organização, João Fialho, explica que "o que estamos desde já a fazer é convocar todos aqueles jovens que estão nos ambientes salesianos, sejam escolas, paróquias, centros juvenis, centros sociais, escolas desportivas, grupos artísticos, todos, a não perderem este momento de salvação que é a Jornada Mundial da Juventude".

A WYD DON BOSCO 23 tem um site que disponibiliza informações úteis sobre a Jornada em www.wyddonbosco23.pt

Mas à medida que se aproxima o mês de agosto do próximo ano," irá disponibilizar alguns materiais para a preparação, para o caminho que os grupos deverão fazer. E depois também, a seu tempo, algumas informações de âmbito mais organizativo para ajudar os grupos com as viagens, com as inscrições, com as marcações, com tudo isso para poderem participar da melhor forma".

Até à Jornada, diz este responsável, haverá uma "preparação pastoral", que se intensifica à medida que se aproxima a data do evento.

Durante a Jornada Mundial, os jovens participam no programa proposto, mas depois estão previstos momentos de vivência e de partilha enquanto Movimento Juvenil Salesiano.

É o que vai acontecer no dia 2 de agosto, um dia especial designado por 'Dia SYM'.

Será um "momento especial de encontro de todos estes jovens, que comungam da mesma espiritualidade e que têm uma oportunidade única de celebrar juntos, rezar juntos, divertir-se juntos", sublinha João Fialho.

Este 'Dia SYM' vai decorrer nos Salesianos do Estoril e será composto "por alguns momentos fortes".

Durante a manhã, "temos um Fórum Juvenil com representantes dos vários países onde a família Salesiana está presente e onde debatem um pouco as políticas da juventude, linhas de ação do Movimento nos próximos anos. Por norma, sai sempre deste encontro um Memorando, que vai dando algumas boas pistas para o que queremos viver nos próximos tempos".

Na hora de almoço, decorrerá "um torneio desportivo internacional".

Na parte da tarde, "será uma tarde de festa, com muita animação de pátio, música, dança, outras performances artísticas, muito ao estilo daquilo que é o Oratório de São João Bosco".

À noite, "haverá uma Vigília de Oração e termina, como é hábito nos encontros salesianos, com uma palavra de conclusão do dia, a chamada palavra de boa noite, que será dada pelo Reitor-Mor enquanto representante de Don Bosco hoje".

O nome dado a esta organização WYD DON BOSCO 23 "surge da junção da sigla, em inglês, que faz referência à Jornada Mundial da Juventude (World Youth Day), bem como da palavra 'with' que significa 'com'; a São João Bosco, habitualmente referido como Dom Bosco, enquanto agregador da Família Salesiana; e à data do encontro".