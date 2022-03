D. Manuel Clemente reza com a comunidade ucraniana pelo fim de "guerra sem sentido"

Veja também:

O Cardeal-Patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, considera que é "absolutamente necessário" parar o conflito na Ucrânia e voltar ao diálogo.

D. Manuel Clemente presidiu este domingo a uma missa com a comunidade ucraniana, na Igreja de Arroios, em Lisboa. No final, em declarações aos jornalistas, pediu negociações e o fim de uma guerra sem sentido.

“Quando as coisas não se resolvem com diálogo, quando as partes não se encontram realmente, podem-se interromper conflitos, mas eles ficam lá latentes e podem voltar outra vez.”

“É absolutamente necessário, antes de mais, que a parte militar acabe e que a parte pessoal de diálogo continue com força, porque é uma tristeza as imagens que nos chegam, as histórias que estas pessoas da Ucrânia nos contam das suas famílias, do que lá está a acontecer agora. São tão dramáticas. Porquê tanta vida estragada de ucranianos e de russos, que também estão a morrer e as famílias estão a sofrer. Não faz sentido”, sublinhou o Cardeal-Patriarca de Lisboa.

Na celebração esteve também a embaixadora da Ucrânia em Portugal, Inna Ohnivets, que acredita que a paz é possível, mas sublinha que até agora o Exército russo não tem respeitado as tentativas de acordo.