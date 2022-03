“Uma articulação virtuosa”. Misericórdias avaliam capacidade de acolhimento de refugiados ucranianos

Em entrevista à Renascença , o presidente da UMP, Manuel Lemos, revela que a ideia é verificar as condições de integração em postos de trabalho e habitação e afirma que “pode haver aqui uma articulação virtuosa, não interesseira, mas virtuosa no sentido de que possamos promover a inserção, a coesão, a dignidade da pessoa humana e de resolver problemas das pessoas".

Por outro lado, Manuel Lemos refere "que todo o sector social se debate com a falta de recursos humanos". O responsável lembra, em particular, a realidade do interior do país, para insistir na tese de que podemos estar perante uma solução virtuosa.

"Tudo isso pode ser virtuoso, porque nos territórios do interior todo o sector social e, em geral, as autarquias debatem-se com uma generalizada falta de recursos humanos, e muitos desses recursos humanos necessários são mulheres”, sublinha.

“Portanto, a circunstância de chegarem cá e ter no outro dia uma casa para se instalarem, e um lugar para ir trabalhar e outro lugar para deixar os filhos, penso que pode ser muito virtuoso”, reforça.

A tudo isto, o responsável acrescenta que “os homens, quando vierem, têm a restauração, a hotelaria, a construção civil e a agricultura, que são área também muito depauperadas em termos de recursos humanos”.