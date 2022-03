Escuteiros Católicos querem acolher refugiados da Ucrânia

O Corpo Nacional de Escutas (CNE) estabeleceu contactos com os ministérios dos Negócios Estrangeiros e da Administração Interna no sentido de articular com o Governo o apoio que pretendem dar aos refugiados da Ucrânia que cheguem a Portugal.

Numa circular, enviada a todos os agrupamentos, os escuteiros católicos manifestaram-se disponíveis para ceder alguns centros e campos escutistas que dispõem em várias zonas do país.

O CNE vai criar, entretanto, a 'Plataforma 16" com o objetivo de reunir toda a informação relativa ao conflito.

Pretende ainda "fornecer informação aos dirigentes e pais sobre como explicar a situação".

O CNE divulgou também a Plataforma de Doação Escutista, onde todos os interessados podem contribuir com donativos para apoiar a Organização Escutista da Ucrânia que está no terreno.

O site pode ser consultado em https://donate.scout.org/project/3c3100ed-95ad-4ae9-b8e8-c168263c13ed