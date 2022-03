Papa visita Congo e Sudão do Sul

O Papa Francisco vai visitar a República Democrática do Congo e o Sudão do Sul no próximo mês de julho. Um comunicado da sala de imprensa da Santa Sé esclarece que o Papa respondeu positivamente ao convite dos chefes de Estado e das conferências episcopais dos dois países.

O programa da viagem não foi ainda divulgado em detalhe, mas inclui deslocações a Kinshasa e Goma, no Congo, entre 2 e 5 de julho, e a Djouba, no Sudão do Sul, onde Francisco estará entre 5 e 7 de julho.

Há muito que o Papa desejava visitar o Sudão do Sul, mas a instabilidade no mais jovem país do mundo (é independente do Sudão desde 2011) fez adiar a deslocação. Em dezembro último o secretário do Vaticano para as Relações com os Estados, o arcebispo Paul Richard Gallagher, esteve em Juba, a capital do Sudão do Sul, e não descartou a possibilidade da viagem do Papa se realizar ainda em 2022. "Certamente não existe um momento perfeito", afirmou na altura.

O Papa acompanha de perto a situação tanto no Sudão como na República Centro Africana, que tem sido palco de grande violência. Ainda no inicio de fevereiro condenou o ataque “bárbaro” ao campo de deslocados Plaine Savo, em Ituri, no nordeste do país, que causou dezenas de vítimas, incluindo muitas crianças.

A primeira viagem internacional do Papa Francisco confirmada para este ano está prevista para 2 e 3 de abril, e será a Malta. A deslocação foi adiada em 2020, devido à pandemia.