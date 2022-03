Bispo de Lamego. “Que o ódio e a violência nunca tomem conta do teu coração”

“Debulha o teu grão, reparte o teu pão, olha para Deus com gratidão”, é o convite do bispo de Lamego para esta Quaresma.

Na mensagem que dirige aos diocesanos, D. António Couto começa por partilhar a sua reflexão sobre os “tempos difíceis, frios e sombrios” que o mundo atravessa, lembrando que este é o tempo de abrir caminhos de paz.

“Como se não bastassem as chagas a sangrar da pandemia da Covid-19 com que temos ainda de lidar, eis-nos já a braços com os tresloucados desvarios que de tempos-a-tempos assolam a nossa pobre humanidade, e trazem à tona a doença de chegarmos a pensar que somos deuses, no pior sentido, isto é, tiranos e prepotentes, senhores do mundo, senhores dos outros e de tudo! Maus e mais ou menos imortais, assim pensamos, podemos matar e destruir, pois tudo o que há para além de nós não passa de lixo e de estorvo!”, escreve D. António Couto.

O prelado lembra, depois, que o tempo da Quaresma, “é um tempo favorável que Deus nos dá para abrirmos caminhos novos de amor e de paz dentro de nós” e pede aos cristãos que se centrem no essencial.

“Que o ódio e a violência nunca tomem conta do teu coração. Que o teu coração seja habitação de paz. Que nunca te seduza o som das espingardas. Debulha o teu grão, reparte o teu pão, olha para Deus com gratidão. Tens a quaresma e o ano inteiro para encher de amor o teu celeiro. Não tenhas medo do nevoeiro. Que todos os dias haja misericórdia no teu coração e nos teus gestos. Que o Senhor seja a tua Luz, meu irmão e irmão de Jesus”.

“O tempo da Quaresma é o tempo da conversão, o tempo da sementeira, em que Deus lança em nós novas sementes para que nasça em nós uma nova plantação, um novo coração, atento a Deus e aberto aos nossos irmãos mais necessitados”, reforça D. António Couto, explicando que neste tempo de preparação para a Páscoa “somos chamados a renovar o esforço da nossa caridade, que se traduz na oferta da nossa esmola quaresmal”.

Neste contexto, informa que a renúncia quaresmal se destina a Timor, Chade e São Tomé e Príncipe, onde trabalham missionários oriundos da Diocese de Lamego.

“Vamos apoiar a construção de um Jardim de Infância e de uma Casa de Formação para Crianças e Jovens, em Laleia (Timor-Leste), onde está a trabalhar a Ir. Felismina Pedro, das Franciscanas Missionárias de Nossa Senhora, e que é natural de S. João da Pesqueira; vamos apoiar melhoramentos necessários na Paróquia de S. Kisito de Begou, Diocese de Sarh, no Chade, onde trabalha o Rev.do P. Leonel Claro, missionário Comboniano, natural de S. Pedro de Penude; vamos apoiar as necessidades de D. Manuel António, Bispo da Diocese de S. Tomé e Príncipe, e também ele oriundo do chão da nossa Diocese de Lamego”, especifica.

A concluir a mensagem, D. António Couto saúda “com afeto e alegria” todos os diocesanos, “desde os mais velhinhos até aos mais pequenos”.

“Ver-nos-emos logo que possível. Entretanto, a todos desejo, do fundo do meu coração, saúde, paz, paciência, resistência, e que a ninguém falte a graça de Deus e a mão fraterna de um irmão”, remata.

O tempo da Quaresma começa com a celebração da Imposição das Cinzas, é um período de 40 dias marcado por apelos ao jejum, partilha e penitência. Um itinerário de preparação para a Páscoa, a principal festa do calendário cristão, em 2022 no dia 17 de abril.