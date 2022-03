Bragança-Miranda pede orações para a Ucrânia. "Não nos cansemos de permanecer na paz"

O administrador diocesano de Bragança-Miranda, monsenhor Adelino Fernando Paes, na sua mensagem quaresmal pede a todos os cristãos orações pela paz na Ucrânia.

“Uma guerra é sempre a soma dos nossos conflitos. Por isso, não nos cansemos de permanecer na paz com aqueles que estão ao nosso lado e de rezar pela paz mundial”, pede, esclarecendo que “fazendo o bem, semeamos a Paz; acorrendo às necessidades, semeamos a Paz e construímos a solidariedade”.

Monsenhor Adelino Fernando Paes informa que a renúncia quaresmal de todos os diocesanos é destinada em partes iguais à Cáritas da Ucrânia, porque “são evidentes as necessidades e pedidos de ajuda”, e à conclusão da Casa Pastoral.

“A primeira fase importou em 677.480,33 euros, e já foi liquidada”, informa, acrescentando que “a segunda, aguarda a generosidade de todos os diocesanos”.

“Não nos cansemos de fazer o bem através de uma operosa caridade”, apela o administrador diocesano, lembrando que “todo o bem que agora fizermos, lá o encontraremos!”.

A Diocese de Bragança-Miranda encontra-se em “sede vacante”, pela saída de D. José Cordeiro para a Arquidiocese de Braga e aguarda a nomeação de um novo bispo.

Este é um “tempo de Advento, pois nos preparamos, como Igreja, para acolher um Pastor”, escreve monsenhor Adelino.

Evocando a imagem agrícola que Jesus usou na sua comunicação, o administrador diocesano explica que Bragança-Miranda se encontra “em processo de preparação da terra, para a sementeira”.

“Neste recanto transmontano, em que predomina a atividade agrícola, a gente que tira da terra o sustento ‘com o suor do rosto’, sabe bem o que significa a sementeira e a colheita; sabe que muito depende de si; mas sabe, também, que uma grande parte do êxito da safra acontece no silêncio, na paciente espera, nas condições propícias e sobretudo na graça do Senhor”, lê-se na mensagem.

Num apelo à vivência quaresmal em toda a diocese, o administrador diocesano aconselha os cristãos a encontrarem na mensagem do Papa para esta Quaresma “o sustento para uma profunda reflexão sobre a sementeira e a colheita dos frutos”.

Jovens dinamizam "Lectio Divina"

À semelhança dos anos anteriores, a Diocese de Bragança-Miranda retoma a “Lectio Divina” neste tempo quaresmal e promove catequeses aos sábados à noite, em cinco concelhos diferentes, e com o regresso presencial dos fiéis.

A primeira “Lectio Divina” terá lugar no sábado, dia 5 de março, às 21h00, em Freixo de Espada-à-Cinta, e será animada pelos jovens e movimentos da Unidade Pastoral Senhora dos Montes Ermos.

Seguem-se as localidades de Carrazeda de Ansiães (12 de março), Mirandela (19 de março), Alfândega da Fé (26 de março), Vimioso (2 de abril) e Bragança (9 de abril).

Em Mirandela, no dia da Solenidade de S. José (Dia do Pai) e 9.º aniversário da solene inauguração do Pontificado do Papa Francisco, a “Lectio Divina” será precedida pelo Festival Diocesano da Canção.

O tempo da Quaresma começa com a celebração da Imposição das Cinzas, é um período de 40 dias marcado por apelos ao jejum, partilha e penitência. Um itinerário de preparação para a Páscoa, a principal festa do calendário cristão, em 2022 no dia 17 de abril.



Delegados para o clero e ação pastoral

O administrador da Diocese de Bragança-Miranda, monsenhor Adelino Fernando Paes, nomeou dois sacerdotes para apoiarem o governo diocesano durante o período de “sede vacante”.

“Considerando que o clero é fundamental e indispensável no governo e revitalização da diocese em caminho sinodal, monsenhor Adelino Paes nomeou o padre Delfim Jorge Esteves Gomes para o ‘tão necessário como imprescindível acompanhamento e atenção permanente às necessidades e urgências do presbitério’”, lê-se no documento enviado à Renascença.

O sacerdote é vice-presidente do Instituto Diocesano do Clero e exerceu as funções de vigário episcopal para o clero durante o ministério episcopal de D. José Cordeiro na diocese.

Para a ação pastoral, o administrador diocesano nomeou o padre José Manuel Bento Soares, até aqui vigário episcopal para a Ação Pastoral e Diaconia da Caridade, “a fim de coordenar e incrementar” o projeto e plano pastoral.

O sacerdote irá “acompanhar as diversas estruturas pastorais da diocese, velar pela execução do plano pastoral em curso e preparar, conforme o projeto pastoral em vigor, o plano pastoral para o novo ano litúrgico-pastoral”, informa a diocese.