Arquidiocese de Évora destina renúncia quaresmal às Igrejas da Ucrânia

O arcebispo de Évora anunciou oficialmente, esta quarta-feira, na sua mensagem para a Quaresma, que o produto da renúncia quaresmal de 2022, destina-se “às Caritas das Igrejas Latina e Grega Católicas da Ucrânia”.

Apesar de reconhecer as dificuldades em que vivem, “nesta conjuntura”, as populações da arquidiocese, D. Francisco Senra Coelho lembra que “o sofrimento que o povo ucraniano experimenta nesta hora da sua história, golpeia os nossos corações e faz-nos olhar mais para eles do que para nós”.

Por isso mesmo, anuncia que o destino “da nossa Renúncia Quaresmal deste ano” destina-se “às Caritas das Igrejas Latina e Grega Católicas da Ucrânia”, lê-se na mensagem enviada à Renascença.

“Repartiremos com eles aquilo que o Senhor na Sua infinita bondade nos oferece e pela nossa partilha com o povo ucraniano, ainda que pequena como um grão de mostarda, multiplicar-se-á para eles cem por um em utilidade, e para nós em Luz e Alegria”, escreve, o prelado.

Como já é hábito, esta missão é entregue “com gratidão pelos anos já executados”, à Caritas diocesana, devendo os párocos endereçar as ofertas das suas paróquias ao Instituto Diocesano Eborense (IDE), serviço central da arquidiocese, “com a brevidade possível, pois as necessidades revestem-se de grande urgência”.