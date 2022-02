Ucrânia. Cardeal António Marto "implora" pelo fim de "guerra trágica" e "criminosa"

O cardeal António Marto, administrador apostólico da diocese de Leiria-Fátima, condenou nesta manhã de domingo a "guerra trágica e criminosa" na Ucrânia e "implorou" pelo seu fim, durante uma homília no Santuário de Fátima.

"Imploramos o fim de uma guerra trágica e criminosa" , afirmou António Marto, pedindo um cessar-fogo imediato para que a capital ucrâniana, Kiev, seja "uma cidade aberta", disse.

O administrador apostólico junta-se ao Papa Francisco e à Comunidade de Santo Egídio na oração por um "cessar-fogo imediato" e renova o convite a fazer do dia 2 de março, um dia de oração e jejum pela paz na Ucrânia, refere uma nota do Santuário.

"Do nosso Santuário manifestamos toda a nossa solidariedade com o povo da Ucrânia que sofre este terrível flagelo, destruidor de um povo. Associamo-nos, desde já com a nossa oração, ao manifesto da Comunidade de Sant'Egídio com a sua proposta de chegar a um imediato cessar-fogo e de proclamar, com urgência, a capital Kiev como 'cidade aberta' para salvar três milhões de pessoas e a riqueza do seu património cultural e cristão", afirmou o cardeal português na homília da missa a que presidiu, neste domingo, na Basílica da Santíssima Trindade.