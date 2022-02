​Papa visita embaixada da Rússia no Vaticano

Uma nota da Sala de Imprensa do Vaticano confirma que o Papa Francisco esteve na manhã desta sexta-feira na embaixada da Rússia junto da Santa Sé, “evidentemente para exprimir a sua preocupação com a guerra” na Ucrânia. Foi uma deslocação breve, de apenas meia-hora, até ao edifício que fica na rua principal do Vaticano, a Via della Conciliazione.



Esta foi mais uma iniciativa do Papa, que tem multiplicado os apelos à paz naquela região e que já convocou uma Jornada de Oração e Jejum para a próxima quarta-feira, 2 de março.

O anúncio desta deslocação à embaixada foi confirmado pouco depois de se saber que o Papa cancelou a visita que ia fazer no próximo domingo a Florença, para participar num encontro sobre o Mediterrâneo, devido a problemas num joelho que obrigam a repouso.

Na quinta-feira o Secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, considerou que “ainda há tempo para a boa vontade”, que é preciso regressar às negociações para travar a escalada do conflito e poupar o mundo “da loucura e dos horrores da guerra”.

“Nós, crentes, não perdemos a esperança” em relação aos que “têm nas mãos os destinos do mundo. E continuamos a rezar e a jejuar – faremos isso na próxima Quarta-feira de Cinzas – pela paz na Ucrânia e no mundo inteiro”, sublinhou o cardeal.