Igrejas da Ucrânia apelam à calma e ao cumprimento das ordens do Estado

“Do lado da Ucrânia, está a verdade e a comunidade mundial. Acreditamos que com a ajuda de Deus o bem vencerá”, acrescenta o Conselho Pan-Ucraniano de Igrejas e Organizações Religiosas.

O conselho de igrejas pede aos cidadãos para “manterem a calma, não entrarem em pânico, e comprimirem as ordens do Estado ucraniano e das autoridades militares”.

Em comunicado, citado pela agência SIR, os membros do conselho começam por lamentar que “infelizmente”, os esforços diplomáticos não tenham sido suficientes para “impedir o início da guerra”.

O Conselho Ucraniano de Igrejas e Organizações Religiosas apela ao povo ucraniano que mantenha a calma e cumpra as ordens do Estado.

Religiosos católicos estão preocupados com o fraca(...)

As igrejas e organizações religiosas afirmam que apoiam as “Forças Armadas da Ucrânia e todos os nossos defensores” e abençoam todas as pessoas envolvidas na defesa da Ucrânia.

“Apelamos aos líderes religiosos e políticos do mundo: façam todo o possível, agora, para impedir o ataque do agressor à Ucrânia”, lê-se no documento.

Os responsáveis religiosos concluem pedindo a “Deus que abençoe o nosso povo, neste triste momento de provação”.