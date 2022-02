Fátima. Santuário reúne com hoteleiros para incentivar qualidade no acolhimento aos peregrinos

O Santuário de Fátima anunciou, esta sexta-feira, a realização, no dia 3 de março, do 43.º Encontro de Hoteleiros e responsáveis de Casas Religiosas que acolhem peregrinos, uma reunião habitual que não ocorreu em 2021 devido à pandemia.

O encontro tem como objetivo “fomentar a melhoria das condições do acolhimento dos peregrinos e dos visitantes de Fátima”, segundo informação sobre o evento agora divulgada.

A informação adiantou que, na ocasião, se realizará a conferência “Fátima vista a partir de dentro: a perspetiva institucional de um acontecimento que continua a moldar a construção da fé de um povo”, a cargo de Carmo Rodeia, diretora do Gabinete de Comunicação do Santuário.

Os profissionais presentes na reunião vão, ainda, assistir à apresentação do tema do ano pastoral 2021-2022, a cargo de André Pereira, diretor do Departamento de Acolhimento e Pastoral do Santuário, e das estatísticas sobre a vida do Santuário nos dois anos da pandemia, pelo reitor, padre Carlos Cabecinhas.

O encontro tem início com uma celebração na Capela da Morte de Jesus, no piso inferior da Basílica da Santíssima Trindade, a partir das 16:30, após o que os trabalhos decorrerão no Centro Pastoral de Paulo VI.

O Santuário está a viver o segundo ano de um triénio pastoral, de 2020 a 2023, subordinado ao tema “Como Maria, portadores da alegria e do amor”, inspirado nas temáticas propostas pelo papa e que tem como horizonte a Jornada Mundial da Juventude que se realiza em Lisboa entre 01 e 06 de agosto de 2023.