“Com a Ucrânia no coração”. Paróquia do Porto promove ação de solidariedade

A igreja de Nossa Senhora da Conceição, no Porto, promove no sábado uma ação de solidariedade para com o povo ucraniano.

A vigília está marcada para as 21h00 e vai contar também com a participação da comunidade Ortodoxa da Paróquia de São Pantaleão.

Numa nota enviada à Renascença, a Paróquia de Nossa Senhora da Conceição, que dinamiza esta vigília, recorda algumas palavras do Papa na sua Enciclica Fratelli Tutti, em que Francisco sublinha que a guerra “não é um fantasma do passado, mas tornou-se uma ameaça constante. O mundo encontra cada vez mais dificuldade no lento caminho da paz que empreendeu e que começava a dar frutos. Se queremos um autêntico desenvolvimento humano integral para todos, devemos prosseguir sem cansar no compromisso de evitar a guerra entre nações e povos”.

“Toda guerra deixa o mundo pior do que o encontrou. A guerra é um fracasso da política e da humanidade, uma rendição vergonhosa, uma derrota diante das forças do mal”, são outras palavras de Francisco que os promotores desta iniciativa utilizam para apelar à participação de todos.

O bispo auxiliar do Porto, D. Armando Esteves Domingues, vai participar na iniciativa que termina no jardim da Praça do Marquês.