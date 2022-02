"A guerra é o falhanço da política e da Humanidade", diz o Papa

A guerra é o falhanço da política e da Humanidade, defendeu esta sexta-feira o Papa Francisco, que pede orações para a Ucrânia.

"Cada guerra deixa o nosso mundo pior do que estava antes. A guerra é o falhanço da política e da Humanidade, uma vergonhosa capitulação, uma pungente derrota diante as forças do mal", escreveu o Papa na rede social Twitter.

O apelo aos líderes mundiais acontece horas depois de Francisco ter realizado uma visita à embaixada da Rússia junto da Santa Sé, numa altura em que tropas de Moscovo invadem a Ucrânia, com vítimas e milhares de deslocados.

Uma nota da Sala de Imprensa do Vaticano confirma que o Papa Francisco esteve na manhã desta sexta-feira na embaixada da Rússia junto da Santa Sé, “evidentemente para exprimir a sua preocupação com a guerra” na Ucrânia. Foi uma deslocação breve, de apenas meia-hora, até ao edifício que fica na rua principal do Vaticano, a Via della Conciliazione.