“Um momento para fazer genocídio do povo ucraniano”, diz padre ucraniano

O padre Vasyl BundzyaK, radicado em Braga há alguns anos já contactou a Ucrânia e descreve uma situação de forte apreensão no terreno.

O sacerdote ortodoxo conseguiu falar, esta manhã, com a mãe de 89 anos e está preocupado.

"Isto é um momento histórico para fazer o genocídio do povo ucraniano. Contactei com a minha mãe que tem em casa os netos. Ela sentiu como se estivesse a viver uma guerra mundial e não acredita que no século XXI começou esta guerra da Rússia contra a Ucrânia”, conta à Renascença.

O sacerdote revela que também conseguiu falar com a sua filha, que se encontra a mais de mil quilómetros de Donbass, um dos territórios que a Rússia reconheceu como independente da Ucrânia.

Vasyl BundzyaK diz que o aeroporto da cidade também foi atacado.

"A minha filha está a viver na cidade de Ivano frankivsk, aonde também foi atacado o aeroporto. E ela ouviu as explosões. Ela diz que foram oito explosões muitos fortes na zona do aeroporto da cidade. Pode imaginar a situação. Esta cidade de Ivano frankivsk fica a mais de mil quilómetros de distância da zona de Donbass", detalha.