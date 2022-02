Padres ucranianos em Portugal rezam pela paz nas celebrações

O padre Ivan Petliak, da diocese de Setúbal, anunciou nesta quinta-feira que os sacerdotes ucranianos em Portugal vão rezar pela paz, nesta tarde, nas suas celebrações.

"Mobilizámo-nos para rezar nas casas; todos começaram a rezar, com as suas famílias", afirmou à agência Ecclesia.

"Acreditamos nas forças do Altíssimo, que não nos deixam nesta situação tão difícil. Ao nosso lado está a verdade e acreditamos que o Senhor está connosco, com o seu povo que sofre com esta violência", sublinhou o padre Petliak.

O sacerdote católico convidou "todos os ucranianos, sem diferença dos ritos", e quem mais quiser, a associar-se e rezar às 20h00, na igreja da Boa Hora, em Setúbal.

A partir da Arquidiocese de Évora, o padre Ivan Hudz diz que "a comunidade ucraniana no Alentejo se vai reunir e rezar na Igreja a partir das 19h30".



"Rezando pela paz, rezamos também pelas pessoas que não podem sair do país. Muitos homens vão buscar armas para defender as suas famílias, as suas casas, a sua pátria e rezam os para pedir a Deus que ilumine este mundo", salienta o padre que acompanha a comunidade Greco-Católica ucraniana na Arquidiocese de Évora e na diocese de Beja.

Também em Lisboa, na Paróquia de Nossa Senhora do Amparo de Benfica está agendada uma vigília de oração pela paz na Ucrânia. O momento contará com a presença do Padre Natanael Mykola Harasym, padre ucraniano que está há 10 anos na paróquia e há 21 em Portugal.