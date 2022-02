​Jesuítas promovem inquérito "online" sobre os jovens e a Igreja

O portal da Província Portuguesa da Companhia de Jesus quer saber "o que pensam os jovens sobre a Igreja", informa o Ponto SJ em comunicado.



Nesse sentido, está a dinamizar um inquérito online "onde pretende recolher o máximo de respostas sobre a relação dos mais novos com a Igreja, o que consideram que está bem ou precisa de ser melhorado, bem como sobre a forma como se sentem acompanhados".

Este inquérito surgiu no contexto da promoção de uma prioridade pastoral dos Jesuítas intitulada "Acompanhar os jovens na criação de um futuro cheio de esperança", uma das quatro preferências apostólicas universais da Companhia de Jesus para o decénio 2019-2029".

Foi neste âmbito que "foi lançado este inquérito, para aferir a forma como a Igreja ajuda os jovens na sua caminhada, seja na tomada de decisões, no seu autoconhecimento e também no aprofundamento da fé".

Em pouco tempo, "tinham sido recolhidas mais de 200 respostas, cujos resultados foram alvo de uma análise preliminar".

No entanto, dado o interesse que o inquérito suscitou, o Ponto SJ decidiu "alargar a sua difusão, comprometendo-se depois a transformá-lo num contributo para o Sínodo".

Esta auscultação destina-se aos jovens entre os 15 e os 35 anos.

O inquérito poderá ser preenchido até ao dia 23 de março, dia em que mensalmente se assinala a caminhada para a Jornada Mundial da Juventude.

Os dados preliminares deste inquérito "apontam para algumas ideias concretas e interessantes sobre a relação da juventude com a Igreja".

Assim, dos 220 jovens que já responderam (34% rapazes e 66%% raparigas) "quase 80% dizem estar ligados a alguma comunidade ou paróquia. Muitos referem o facto de experimentarem a Igreja como comunidade, reconhecendo a sua importância como lugar de integração".

Quando questionados sobre os aspetos em que a Igreja deve melhorar, "revelam uma significativa preocupação com a dimensão do acolhimento e da aceitação. A este nível, é frequente a referência à necessidade de uma maior aceitação das pessoas com orientação homossexual. O papel da mulher na Igreja e na sociedade foi também mencionado diversas vezes como exemplo de situações em que Igreja deve mudar".

As respostas já recolhidas indicam ainda que os jovens "sentem que a Igreja os ajuda em diversas dimensões da sua vida: na tomada de decisões, na vivência da vida ou nas relações familiares. É no que respeita a uma vivência saudável da afetividade e da sexualidade que se encontra um maior número de jovens que consideram que a ajuda da Igreja é irrelevante (33%)".

Os Jesuítas dizem que "estes resultados preliminares do inquérito servirão também para retirar algumas questões e preocupações que serão levadas à conversa online que será transmitida no Ponto SJ e no seu canal de Youtube na sexta-feira, dia 25, às 18h, e a partir do Centro Universitário Padre António Vieira, em Lisboa".

Este encontro/debate junta Rita Cassiano Santos, jovem aluna do Colégio São João de Brito, Rui Teixeira, escuteiro e representante português no Sínodo dos Jovens, Fátima Perloiro, psicóloga do Colégio São João de Brito e o Padre Duarte Rosado, que assumirá em breve a coordenação da pastoral juvenil dos Jesuítas.