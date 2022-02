Guerra na Ucrânia. Vaticano apela ao regresso à negociação

Parolin destaca ainda que “nós, crentes, não perdemos a esperança num vislumbre da consciência dos que têm nas mãos os destinos do mundo. E continuamos a rezar e a jejuar – faremos isso na próxima Quarta-feira de Cinzas – pela paz na Ucrânia e no mundo inteiro”.

“O Papa mencionou ‘grande dor’, ‘angústia e preocupação’ e exortou todas as partes envolvidas a ‘absterem-se de qualquer ação que cause ainda mais sofrimento às populações’, ‘desestabilize a convivência pacífica’ e ‘desacredite o direito internacional’, recordou.

No discurso que antecedeu o ataque, o Presidente russo argumentou com um "pedido de ajuda das autoridades das repúblicas de Donetsk e Lugansk", no Leste da Ucrânia, cuja independência reconheceu na segunda-feira, e visa a "desmilitarização e desnazificação" do país vizinho.

O ataque foi de imediato condenado pela generalidade da comunidade internacional e motivou reuniões de emergência de vários governos, incluindo o português, e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), União Europeia (UE) e Conselho de Segurança da ONU.