Bispo de Viana do Castelo apela à elaboração “de um verdadeiro itinerário da iniciação cristã"

O bispo de Viana do Castelo, D. João Lavrador, apela, na sua mensagem para o tempo de Quaresma que se inicia a 2 de março, a que os "sacerdotes, juntamente com os agentes pastorais mais responsáveis da comunidade, elaborem um verdadeiro itinerário de iniciação cristã, ao longo da Quaresma, assente no dinamismo da liturgia da Palavra de cada domingo".

D. João Lavrador lança este mesmo desafio "aos catequistas, aos diversos movimentos, às famílias e aos jovens".

O bispo pede ainda que se viva "com entusiasmo, com profundidade e com criatividade este tempo de conversão e renovação pessoal e comunitária".

"Vamos centrar-nos no Pai e n’Ele reconhecer como todos os gestos de penitência, de ascese, de conversão, são gestos de amor e de comunhão e, por isso, nos conduzem à verdadeira liberdade e à renovação plena", refere na mensagem.

Neste sentido, o que chama de "itinerário quaresmal" é uma "proposta de renovação dirigida a todos os homens e mulheres do tempo atual, em qualquer circunstância em que se encontrem”.

Por isso, o prelado de Viana do Castelo interpela "os sacerdotes para que dediquem tempo a acolher, a escutar e atender as pessoas, favoreçam e incentivem a celebração do sacramento da reconciliação, organizem tempos comunitários de oração e ‘lectio divina’, renovem com criatividade os atos de piedade popular tão próprios da Quaresma e promovam a visita e a partilha para com quem sofre".

Quanto à renúncia quaresmal deste ano, sublinha, vai ser encaminhada para "necessidades urgentes da pastoral da Igreja. Após consulta ao Conselho Episcopal diocesano, este ano, o contributo reverterá para a formação de agentes de pastoral nas Dioceses de S. Tomé e Príncipe e na nossa de Viana do Castelo".