​Papa conversa online com estudantes do continente americano

O Papa Francisco vai conversar esta quinta-feira, por via digital, com estudantes universitários da América do Norte, Centro e Sul.

A informação, divulgada pelo Vaticano, refere que o encontro 'Construindo Pontes' é organizado pela Universidade Loyola de Chicago em colaboração com a Comissão Pontifícia para a América Latina.

Este evento foi a forma escolhida por este estabelecimento de ensino universitário, depois de ter feito uma sondagem interna para saber como a instituição poderia contribuir para o Sínodo.

De acordo com o responsável pelo Instituto de Estudos Pastorais de Loyola, "esta iniciativa será mais do que um debate. Pretende ser uma plataforma de um movimento ou rede, envolvendo estudantes de diferentes áreas do saber para conversar com o Papa sobre questões que são prementes entre eles, mas também para propor soluções".

O encontro começa com a intervenção do Arcebispo de Chicago e depois da secretária da Comissão Pontifícia para a América Latina.

O que se pretende com esta iniciativa, refere o comunicado da Santa Sé, é o diálogo entre os estudantes universitários, "especialmente entre aqueles que atravessaram fronteiras geográficas, culturais e sociais".

Os participantes procuram ainda soluções para "a sustentabilidade ambiental, a justiça económica e o desenvolvimento humano integral".

Os estudantes interessados em assistir online, inclusive portugueses, podem inscrever-se no site da Universidade Loyola de Chicago.