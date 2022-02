​Jornada Mundial da Juventude. Máquinas iniciam trabalhos no terreno no próximo mês

No próximo mês de março vão começar as obras no espaço que vai acolher a Jornada Mundial da Juventude 2023, entre Lisboa e Loures.



“Estamos a falar do próximo mês”, disse Carlos Moedas, presidente da Câmara de Lisboa. “Temos os concursos todos abertos e as equipas prontas”, acrescentou.

Também do lado de Loures, o espírito é de prontidão, assegurou o autarca Ricardo Leão. “Da nossa parte só estamos à espera que se retire ainda alguns contentores para iniciar rapidamente todos os trabalhos”, explicou.

A garantia dos autarcas foi deixada no dia em que acompanharam o Presidente da República numa visita ao local, junto ao Parque das Nações.

A visita aconteceu por ocasião da nomeação do novo embaixador de Portugal junto da Santa Sé, Jorge Oliveira Carmo.

Marcelo Rebelo de Sousa considerou essencial que o representante diplomático esteja a par das informações mais atualizadas de forma a poder reportar ao Papa, quando se apresentar no Vaticano.

“Nessa ocasião é inevitável que um tema cimeiro seja o das jornadas no ano que vem. Ora, para o senhor embaixador era fundamental não apenas ter ouvido, mas ter conhecido e poder dizer ao Papa Francisco ‘Lá estivemos, pode estar calmo, Sua Santidade’”, disse.

Durante esta visita, os dois autarcas asseguraram que tudo vai estar pronto a tempo de receber a Jornada Mundial de Juventude, um evento que consideraram “único”, não só para a exposição de Portugal, mas também para recuperar aquela zona que atravessa os dois municípios.