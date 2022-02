“Serviço de Escuta” dos Jesuítas recebe duas denúncias de abusos sexuais

Nos primeiros três meses da atividade, o “Serviço de Escuta” revela que “recebeu duas denúncias de abusos de menores, envolvendo dois jesuítas já falecidos”. A informação é avançada em comunicado divulgado pelo portal Ponto SJ.

A Província Portuguesa da Companhia de Jesus indica ainda que "as situações relatadas remontam aos anos 50 e 80 e referem-se a toques em zonas íntimas".

“As vítimas pretendiam dar a conhecer a situação vivida, tendo, por isso, sido acolhidas e escutadas e o seu sofrimento reconhecido", acrescenta.

Este serviço informa também que "foi ainda contactado por outras vítimas que, relatando abusos ocorridos fora do âmbito da Companhia de Jesus, foram acolhidas, informadas e orientadas relativamente às entidades competentes para receberem os testemunhos e tratarem as denúncias".

Sofia Marques, coordenadora do Serviço de Escuta, diz que "agradece estes contactos e a confiança que as vítimas depositaram neste serviço que procura escutar, acompanhar e apoiar todos os que possam ter sido vítimas de abusos sexuais nas organizações ligadas aos jesuítas".

A Companhia de Jesus refere que "lamenta profundamente o impacto e o sofrimento que estas situações causaram às vítimas e reza para que possam agora encontrar paz e serenidade".

A responsável por este “Serviço de Escuta” acrescenta que "a Companhia de Jesus continua empenhada em gerar um clima de confiança e segurança para que estas pessoas que foram vítimas de algum abuso possam contar a sua história e receber o acompanhamento que desejem e necessitem".



Os Jesuítas pedem "às pessoas que tenham sido vítimas de alguém ligado às suas obras e organizações que não deixem de contactar o 'Serviço de Escuta', mesmo que já tenham dado o seu testemunho à Comissão Independente".

Esta comissão foi criada a pedido da Conferência Episcopal Portuguesa com o propósito de recolher testemunhos de pessoas que tenham sido vítimas de abusos, para poder traçar um retrato do fenómeno em Portugal.

Estes dois serviços "são autónomos e independentes, apesar de terem como missão comum contribuir para erradicar os abusos sexuais na Igreja em Portugal".

Como denunciar?

O “Serviço de Escuta”, criado em novembro de 2021 no âmbito do Sistema de Proteção e Cuidado de Menores e Adultos Vulneráveis, destina-se a acolher, escutar e apoiar vítimas de abusos sexuais, independentemente da data e que tenham ocorrido".

Conta com "um grupo consultivo de apoio e um grupo de escuta para acolhimento das vítimas". Recebe e trata denúncias através dos contactos escutar@jesuitas.pt ou através do telefone 21 754 30 85, entre as 9h30 e as 18h00.

Quanto à Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais, pode ser contactada através do telemóvel 91 711 00 00 ou ainda pelo e-mail geral@darvozaosilencio.org.