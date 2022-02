Papa desafia a “construir o futuro com os migrantes e os refugiados”

“Construir o futuro com os migrantes e os refugiados”, é o tema da mensagem para 0 108º Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, que se assinala no dia 25 de setembro de 2022.

O tema escolhido pelo Papa Francisco quer “evidenciar o compromisso que todos somos chamados a assumir para construir um futuro que responda ao projeto de Deus, sem excluir ninguém”.

Em comunicado, o Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, assinala que “‘Construir com’” significa em primeiro lugar “reconhecer e promover o contributo dos migrantes e dos refugiados nesse trabalho de construção, pois só assim será possível edificar um mundo que garanta as condições para o desenvolvimento humano integral de todos e todas.

A mensagem do Papa está subdividida em seis subtemas e “irá aprofundar algumas componentes essenciais do contributo - real e potencial - dos migrantes e dos refugiados para o crescimento social, económico, cultural e espiritual da sociedade e da comunidade eclesial”, lê-se no documento.

Para ajudar a preparar o dia dedicado ao migrante e ao refugiado, a Secção Migrantes e Refugiados do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral vai lançar, a partir do final de março, uma campanha de comunicação.

O objetivo, explica, é “promover uma compreensão aprofundada do tema e dos subtemas da mensagem através de conteúdos multimédia, material informativo e reflexões teológicas”.