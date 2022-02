De Vila Pouca de Aguiar até ao Vaticano para uma aula ao vivo

Um grupo de 36 alunos de Educação Moral e Religiosa Católica (EMRC) e quatro professores do Agrupamento de Escolas de Vila Pouca de Aguiar está de partida para as cidades do Vaticano e de Roma.

Na bagagem levam a vontade de conhecer e de aprofundar os conhecimentos que adquiriram ao longo de 12 anos.

“Será uma excelente oportunidade, além de muitas outras, de podermos crescer como pessoas e como cidadãos responsáveis, adquirindo conhecimentos que nos proporcionem um desenvolvimento de técnicas de trabalho e facilite a socialização”, conta Tatiana Machado à Renascença.

A ideia desta espécie de aula ao vivo, no Vaticano e em Roma, partiu do professor João Paulo Lopes. O docente explica que a visita é o “concretizar de uma das estratégias que mais nos motiva, promovendo a interligação entre a teoria e a prática, a escola e a realidade. E dar, mesmo aos mais carenciados, a possibilidade de poder sonhar e de tornar este sonho realidade”.

“Muitos [alunos] são provenientes de famílias carenciadas das terras aguiarenses, mas que, apesar da situação pandémica, encetaram um conjunto de iniciativas para poderem visitar a cidade eterna e testemunhar, in loco, toda a nossa história religiosa”, destaca.

E para a concretização do projeto foi fundamental o apoio da Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar, das juntas de freguesia do concelho e de muitos benfeitores.

O grupo parte no dia 25 e regressa no dia 28 de fevereiro. Durante estes dias, os estudantes vão visitar os Museus do Vaticano, a Praça de S. Pedro, as diversas basílicas da cidade de Roma e outros monumentos.

O segredo do sucesso de uma disciplina opcional

No Agrupamento de Escolas de Vila Pouca de Aguiar existem três professores de Educação Moral e Religiosa Católica. 90% dos alunos estão inscritos na disciplina que até é opcional.

Tatiana Machado, de 18 anos, conta que a disciplina de EMRC é muito especial porque “é um espaço onde podemos partilhar tudo o que somos. Nesta aula podemos encontrar o sentido, os valores para encararmos o futuro com esperança”.

“Nós somos um caso único no país, pois quase todos os alunos da escola estão inscritos na disciplina”, realça.

Já Inês Assis, também com 18 anos, destaca que na disciplina teve oportunidade de “assimilar, viver e também testemunhar os valores cristãos que formam transmitidos”.

“Quer os alunos, quer os pais e encarregados de educação reconhecem que a Educação Moral e Religiosa Católica é uma mais valia para a formação integral. E nós procuramos, em contexto sala de aula, além de transmitir os conteúdos oficiais, acompanhar de perto dos alunos”, explica o professor João Paulo.

Um acompanhamento que se estende aos recreios, onde os professores jogam com os alunos, escutam “lamúrias, alegrias, partilhas de vida, encorajam e apoiam”.

“Os alunos reconhecem no professor uma pessoa amiga, um confidente”, realça o docente, não encobrindo a alegria e o contentamento ao constatar que “os conteúdos da disciplina, as metodologias e a pedagogia vão ao encontro destes jovens fantásticos. No 12.º ano temos quase todos inscritos. Para nós é motivo de orgulho”.

“Quando os jovens são motivados e reconhecem que há atividades com sentido, aderem e com muita generosidade”, conclui.