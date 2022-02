Coro Crescendi. Jovens de Gondomar vão cantar para o Papa

“É uma oportunidade única porque é muito difícil ir lá cantar ao Papa”. Maria Beatriz é a porta-voz do sentimento que invadiu as 50 crianças do Coro Crescendi, de Gondomar, quando receberam a notícia de que iriam cantar para o Papa. A atuação está marcada para 19 de março, o Dia do Pai.



O Crescendi é um coro infantil para crianças com idades compreendidas entre os 5 e os 14 anos. Foi fundado por Beatriz Correia, que quis trazer para Gondomar a experiência desenvolvida em Itália pelo Sequim d'Ouro.



Em entrevista à Renascença, a maestrina confessa que “sempre quis ter um coro de crianças que cantassem músicas que tivessem algum sentido para eles, e com as quais elas pudessem apreender”.

Beatriz Correia revela que sempre idolatrou “o trabalho do Antoniano de Bolonha no que diz respeito ao Sequim D'Ouro” e foi por isso que procurou “criar um coro assim em Portugal”. O grupo surgiu em 2016, “foi crescendo e já conta com 50 crianças”.

E foi o contacto com os responsáveis pelo Sequim d'Ouro que precipitou a oportunidade do Crescendi cantar para o Papa. Das 50 crianças, apenas 24 irão ao Vaticano. Serão as mais velhas e as que se mantêm há mais tempo no coro. Beatriz Correia diz que “é quase uma recompensa pelo trabalho realizado".

“Eles estão entusiasmadíssimos”



De acordo com a maestrina, algumas crianças “ainda não percebem bem a dimensão do que está em causa” e que, por agora, foram os pais a demonstrar mais entusiasmo.

Ainda assim, Beatriz afirma que “eles estão entusiasmadíssimos” e que também “é por causa disso que conseguem trabalhar tanto porque sabem que é uma oportunidade única e que temos que a aproveitar ao máximo”.