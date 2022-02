Reformado de Braga cultiva a terra para oferecer a quem precisa

É da bagageira do velho Opel Corsa que Augusto Barbosa monta a sua banca improvisada no centro da cidade de Braga. Traz o que “a terra lhe dá” e das promoções que “apanha” nos supermercados.

Há limões, batatas, tangerinas, abóbora, uns quilos de arroz e outras tantas latas de atum. “Tudo para oferecer.” “Estou a dar o que cultivo no meu terreno. O que me sobra venho dar, porque sei que há pessoas necessitadas”, acrescenta o reformado.

Augusto, desloca-se da Póvoa de Lanhoso até Braga, porque acredita que é na cidade onde a ajuda faz mais falta.

“Hoje temos batatas, limões, mas também compro arroz, atum e azeite quando está em promoção e depois dou”, conta, realçando que “isto acaba num instante”.

“Há pessoas que vem ter comigo e confessam que têm vergonha, mas que são necessitadas”, conta. “Já me apareceu aqui um casalinho novo. Ela veio ter comigo e disse-me que estavam ambos no fundo de desemprego. Levaram o que tinha e nunca mais apareceram.”

“Lá deviam ter arranjado emprego”, atira.

As histórias vão-se repetindo, conta Augusto que, aos 75 anos, e na reforma, garante ter encontrado a melhor forma de ocupar os dias.

“Sinto me bem a fazer isto. Se estivesse no lugar de outras pessoas gostaria que me fizessem o mesmo”, confessa nestas declarações, acrescentando haver pessoas que dizem rezar por ele.