Papa envia condolências pelas vítimas de Petrópolis e do naufrágio com barco espanhol

O Papa Francisco enviou um telegrama de condolências pelas vítimas das inundações e deslizamento de terras em Petrópolis, no Brasil.

O texto assinado pelo cardeal secretário de Estado, Pietro Parolin dá nota que o “Santo Padre tomou conhecimento com profundo pesar as trágicas consequências do deslizamento de terras naquela cidade”.

Dirigindo-se ao bispo de Petrópolis, Francisco transmite “às famílias das vítimas as suas condolências e a sua participação na dor de todos os enlutados ou despojados de haveres”.

E a todos “os atingidos pela dolorosa provação”, o Papa “envia a quantos estão em sofrimento e a quantos procuram aliviá-lo propiciadora bênção apostólica”.

De acordo com os dados mais recentes das autoridades brasileiras, já estão confirmadas 117 mortes na sequência da forte chuva que na terça-feira acabou por provocar inundações e deslizamento de terras, atingindo em particular naquela região serrana do Rio de Janeiro.

Um outro telegrama é dirigido ao arcebispo de Santiago de Compostela pelas vítimas do naufrágio do pesqueiro espanhol Villa de Pitanxo, ocorrido terça-feira ao largo da ilha de Terranova.

Na mensagem enviada esta sexta-feira através do cardeal secretário de Estado, Pietro Parolin, Francisco expressa “as suas condolências e a sua solidariedade aos familiares das vítimas neste momento de dor”.

Francisco “eleva as suas orações a Deus pelo descanso eterno das vítimas e mostra a sua proximidade às famílias que choram os seus entes queridos”.

A concluir, o Papa “recomenda os atingidos por este acidente à misericórdia do Senhor e à atenção materna do coração da Mãe de Deus”.

O barco de pesca naufragou nas águas da Terra Nova, registando-se até agora três sobreviventes, 10 mortos e 11 desaparecidos.