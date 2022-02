Substituto da Secretaria de Estado do Vaticano em conferência no Porto

“A Igreja e o futuro do mundo no pós-pandemia” é o tema da conferência que traz à Diocese do Porto D. Edgar Peña Parra, substituto da Secretaria de Estado do Vaticano.

A conferência está marcada para sexta-feira, 18 de fevereiro, às 21h00, na Casa Diocesana de Vilar.

De acordo com a informação disponibilizada pela Diocese, D. Edgar irá aproveitar a sua presença no Porto para também visitar a Casa do Gaiato, em Paço de Sousa, Penafiel, da Obra da Rua fundada pelo venerável padre Américo Monteiro Aguiar.

Em comunicado, o bispo do Porto, D. Manuel Linda, sublinha que o orador é um “colaborador muitíssimo próximo do Papa Francisco e pessoa da sua inteira confiança”. Refere, por outro lado, que esta conferência será feita em língua portuguesa contando com a presença do “Núncio Apostólico em Portugal e outros diplomatas da Santa Sé”.

Num momento em que subsistem dúvidas sobre o evoluir da pandemia, o bispo faz questão de lembrar que “a Casa de Vilar possui estruturas suficientemente amplas para proporcionar segurança neste contexto de pandemia” para fazer um apelo à participação no evento.

Antes da conferência, marcada para as 21h00, D. Edgar Peña Parra celebrará missa no Mosteiro de Grijó, em Vila Nova de Gaia.

A visita do substituto da Secretaria de Estado do Vaticano à Casa do Gaiato do Porto, em Paço de Sousa, será na tarde de sábado, 19 de fevereiro.

Da agenda de D. Edgar consta ainda um Encontro com seminaristas e teólogos no Seminário Maior do Porto, assim como uma visita à Torre dos Clérigos. O substituto da Secretaria de Estado do Vaticano vai ainda celebrar eucaristia na Casa Sacerdotal do Porto, onde se encontram muitos dos sacerdotes mais idosos da diocese.

A visita de D. Edgar encerra na manhã de domingo, dia 20 de fevereiro, com uma eucaristia no Santuário Diocesano de Santa Rita de Cássia, em Ermesinde.

D. Edgar Peña nasceu em Maracaibo na Venezuela, a 6 de março de 1960. Recebeu a ordenação em 1985, formou-se em Direito Canónico e ingressou no Serviço Diplomático da Santa Sé em 1993. Trabalhou nas Representações Pontifícias no Quénia, na Jugoslávia e junto às Nações Unidas em Genebra. Também prestou serviço nas Nunciaturas Apostólicas da África do Sul, Honduras e México. Nomeado arcebispo em 2011, desempenhou a função de Núncio Apostólico no Paquistão de 2001 a 2014 e em Moçambique de 2015 a 2018.

A 15 de agosto de 2018, D. Edgar Peña Parra foi nomeado pelo Papa Francisco substituto para Assuntos Gerais da Secretaria de Estado, sucedendo ao italiano D. Angelo Becciu.