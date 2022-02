​Jesuítas. Rubrica "Conversas francas" assinala 4º aniversário do Ponto SJ

Para celebrar os quatro anos da existência do Ponto SJ, os jesuítas decidiram lançar no próximo domingo, 20 de fevereiro, uma rubrica nova intitulada "Conversas Francas".



Trata-se de um podcast sobre religião e cultura, que será publicado quinzenalmente, ao domingo, em formato áudio e vídeo.

O objetivo é "lançar novas dinâmicas e oferecer mais oportunidades de reflexão e debate aos nossos leitores e ouvintes", explica no seu site o portal oficial da Província Portuguesa da Companhia de Jesus.

João Paiva, colaborador do Ponto SJ, que vai dinamizar esta rubrica e moderar as conversas, explica que "convidámos homens e mulheres, de dentro e fora da Igreja, e livremente discorremos sobre o sabor do saber e sobre o saber da vida. Falamos de astronomia, de eternidade, de sofrimento, de morte e de vida, de inteligência artificial, de bioética, de história, de sexualidade e de Portugal".

À conversa vão estar "crentes e não crentes". Na primeira série deste podcast "já está confirmada a participação de Carlos Fiolhais, Edna Gonçalves, Arlindo Oliveira, Maria Manuela Jorge, Luís Amaral, Gabriela Moita, Filipe Duarte Santos e D. Manuel Clemente".

Para o Padre José Maria Brito, diretor do Ponto SJ, esta rubrica vem reafirmar a identidade do portal dos jesuítas, que pretende "favorecer o exigente exercício do diálogo", tal como consta no seu estatuto editorial.

Assim, no próximo domingo, às 21h00, será transmitida em direto uma conversa entre João Paiva e o padre José Maria Brito.

"Este momento servirá para fazer um balanço dos quatro anos do Ponto SJ, para conversar sobre os desafios da relação entre a fé e a cultura e para refletir sobre o tempo sinodal que vivemos", refere uma nota no site dos jesuítas.

No final da primeira temporada das 'Conversas Francas', haverá "um episódio público e ao vivo que terá lugar na última semana de junho na Brotéria, em Lisboa".