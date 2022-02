Casa da Bênção. “Somos marionetas a cumprir a vontade de Deus” na ajuda aos pobres

Ali, selecionam-se, lavam-se e guardam-se roupas, fazem-se cabazes com alimentos e atendem-se os que não têm vergonha de confessar as suas necessidades.

E se não fosse a fé neste ‘amor maior’, Cristina Fialho não subtraía tempo ao marido e aos três filhos menores, para se dedicar à Casa da Bênção. Foi uma das fundadoras da Real Irmandade de Nossa Senhora da Saúde e a dedicação à causa já extravasou tudo o que era perspetivado no inicio.

“Temos conseguido várias parcerias. Já tínhamos o Banco Alimentar, conseguimos fazer também uma parceria com a Fundação do Sporting, enviando roupas para Timor, mas há tantas mais como a colaboração com a Junta de Freguesia ou o Banco do Tempo. E ajudamos também umas freiras do Torrão que vieram para cá sem nada”, destaca a voluntária de 38 anos.

Empresária de profissão, Cristina consegue encontrar tempo para tudo, pois “ajudar quem tem necessidade” é um dever.

“É muito gratificante e estou muito agradecida a todos os que têm colaborado connosco, uma vez que existe muita gente que precisa de apoio, há muita pobreza envergonhada e nós procuramos chegar a essas pessoas”, refere.

Cristina Fialho espera que 2022 seja um ano de consolidação deste projeto, “com novas parcerias”. Já Marília Aleixo, apesar de reconhecer que “não é um trabalho fácil”, deseja que esta “obra chegue a todos os que precisam de ajuda”. Palavras repetidas por Maria José: “Desejava poder ajudar todos aqueles que nos batem à porta ou nos são indicados. Não queremos excluir ninguém”.

“Somos resultado desta equação de Deus”

A finalidade é mesmo que ninguém fique de fora, caso necessite de algum apoio, seja material ou espiritual. Com um ano de vida, a Casa da Bênção surge para dar cumprimento “à ideologia e aos estatutos da Real Irmandade da Senhora da Saúde”, esclarece, Ricardo Maria Louro.

O jovem Juiz da Real Irmandade explica à Renascença, que o projeto é criado porque, por um lado, “havia muita vontade de dar apoio a pessoas com necessidades, seja de solidão ou alimentação”, por outro lado, “o nosso arcebispo, D. Francisco, por dois ou três momentos disse-nos para não ficarmos apenas a rezar, mas desafiou-nos a criar um projeto desta natureza e foi o que fizemos”.

Nessa altura, a Cáritas paroquial, que funcionava na porta ao lado da Igreja de Santo Antão, em plena Praça do Giraldo, estava a necessitar de um novo alento e o pároco, o cónego Manuel Maria Madureira, cedeu o espaço à Real Irmandade, para que fosse gerido, agora, como Casa da Bênção.