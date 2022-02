​Museus do Vaticano voltam a ter visitas gratuitas nos últimos domingos do mês

Vai ser possível retomar as visitas gratuitas aos museus do Vaticano no último domingo do mês, anunciou esta quarta-feira o Vatican News.



Voltam, assim, a abrir-se as portas "das magníficas salas, capelas e galerias, cujo primeiro núcleo remonta a 1506, quando o Papa Júlio II decidiu criar uma coleção de esculturas antigas, entre as quais o Apolo do Belvedere e o Laocoonte", refere o portal de notícias da Santa Sé.

Também foi confirmada "a possibilidade de reservar online uma visita guiada individual ou em grupo aos Museus e à Capela Sistina a um preço vantajoso, dependendo da disponibilidade de lugares e de idiomas".

Esta iniciativa vem responder "às exigências de um público cada vez mais atento, consciente e curioso".