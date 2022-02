Fátima celebra Dia dos Pastorinhos com vários momentos especiais

Intitulado Rosa Immaculata , o concerto terá duas novidades: uma estreia absoluta da obra de Alfredo Teixeira, "Canticle of Ecstasy", e duas obras em estreia nacional, uma do jovem Miguel Jesus, "Magnificat in five vignettes" e outra de Paolo Orlandi, "Ave Regina Caelorum".

De tarde, às 15h00, terá lugar na Basílica de Nossa Senhora do Rosário, o concerto evocativo dos Pastorinhos, com o Coro Ricercare, sob a direção de Pedro Teixeira.

No domingo, 20 de fevereiro, pelas 10h00, terá início a recitação do Terço, seguindo-se a celebração da missa presidida pelo cardeal D. António Marto, na Basílica da Santíssima Trindade.

Do programa consta, na noite do dia 19, uma vigília com um momento de veneração aos túmulos dos santos, na Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima.

Segundo o Santuário, a presença dos Pastorinhos fica marcada, iconicamente, com as duas esculturas oficiais de Francisco e Jacinta Marto na Capelinha das Aparições, até 20 de fevereiro. Ainda com duas pinturas oficiais dos santos Pastorinhos na Basílica de Nossa Senhora do Rosário e os dois ícones que serão venerados durante a missa das 11h00 do dia 20, na Basílica da Santíssima Trindade, para onde se dirigirão em procissão, depois da oração do Terço.

Também até sábado são publicadas diariamente nas redes sociais – Facebook e Youtube - do Santuário de Fátima, gravações com uma leitura das Memórias e uma meditação inspirada na espiritualidade dos Pastorinhos, Francisco e Jacinta Marto.

A Novena dos Pastorinhos, feita em conjunto pelas Irmãs da Aliança de Santa Maria e pelo Santuário de Fátima, propõe uma reflexão sobre nove temas: a “União de vontades: quando o meu querer é o querer de Deus”; a “União de Corações”; “Deus não se pode dizer, nem deixar de dizer”; “Se é segredo, não se pode dizer!”; “Diante do eterno, não há tempo”; “Do sacrifício, não me escondo!”; “Nenhuma outra altura, senão a do Baixíssimo”; “O doce Cristo vestido de branco” e “A mudança”.

Através das redes sociais do Santuário, será possível acompanhar em direto as transmissões das celebrações e o concerto alusivo à festa dos santos Francisco e Jacinta Marto.

Os dois jovens irmãos, que morreram vítimas da gripe espanhola, foram canonizados pelo Papa Francisco no dia 13 de maio de 2017, no ano do Centenário das Aparições de Nossa Senhora em Fátima.