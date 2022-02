​Dia dos Avós 2022. "É preciso “dar ouvidos à sabedoria dos anos”, diz o Papa

O Papa Francisco espera que o próximo Dia dos Avós e dos Idosos ajude a mostrar o quanto os mais velhos “são um valor e um dom”, tanto para a sociedade como para a Igreja.



“Dão fruto mesmo na velhice” foi o tema escolhido para a celebração que será assinalada por toda a Igreja no próximo dia 24 de julho, anunciou esta terça-feira o Vaticano. Segundo o comunicado divulgado pela Sala de Imprensa da Santa Sé, trata-se de “um convite a reconsiderar e valorizar os avós e os idosos, tão frequentemente deixados às margens das famílias, das comunidades civis e eclesiais”.

O texto lembra que “a experiência de vida e de fé” dos mais velhos pode contribuir “para construir sociedades conscientes das suas próprias raízes e capazes de sonhar um futuro mais solidário”, e considera que o convite a que se dê “ouvidos à sabedoria dos anos” é “particularmente significativo” no contexto do “caminho sinodal” que a Igreja está a fazer nesta altura.

O Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida (da Santa Sé) convida as paróquias, dioceses e comunidades eclesiais do mundo inteiro a “encontrarem as modalidades para celebrarem essa jornada”, e em breve irá divulgar algumas “ferramentas pastorais” para ajudar a preparar e celebrar melhor este dia.

Foi em 2021 que o Papa Francisco instituiu a celebração, na Igreja, do Dia dos Avós e dos Idosos no quarto domingo de julho, junto à festa de São Joaquim e Santa Ana (os avós de Jesus), que se assinala a 26 de julho.