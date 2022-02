Centros de Preparação para o Matrimónio celebram 5 anos da "Amoris Laetitia"

O encontro/peregrinação dos Centros de Preparação para o Matrimónio (CPMs) que se realiza, dias 05 e 06 de março, em Fátima, vai celebrar os cinco anos do documento «Amoris Laetitia» do Papa Francisco.

O encontro presencial, mas cumprindo as normas sanitárias relativas ao COVID-19, será presidido por D. Joaquim Mendes (presidente da Comissão Episcopal para o Laicado e Família) e contará com uma intervenção, no sábado, do padre Alexandre Mello (secretário do Dicastério para os Leigos, Família e Vida), realça uma nota enviada à Agência ECCLESIA.

Na noite de sábado - 5 de março - haverá também um programa cultural com a atuação de Claudine Pinheiro.

No domingo, D. António Augusto Azevedo, bispo de Vila Real, e vários casais vão falar sobre os cinco anos deste documento.